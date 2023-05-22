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Белорусские синоптики рассказали о погоде в начале недели

  • 22.05.2023, 10:08
  • 1,596
Белорусские синоптики рассказали о погоде в начале недели
Фото: Charter97.org

Видеопрогноз.

По данным Белгидромета, в понедельник в Беларуси будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, неустойчивый, 3-8 м/с. 

В Минске и Могилев вероятность осадков составляет 5-10%. Температура воздуха +20..+22°C. 

В Бресте без осадков. Температура воздуха +21..+23°C.  

В Витебске пройдет небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза. Температура воздуха +19..+21°C. 

В Гомеле и Гродно днем без осадков. Температура воздуха +20..+22°C.

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