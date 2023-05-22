«Лукашенко заменят генералами, а он будет на том свете» 4 22.05.2023, 10:15

7,946

фото: getty images

Экс-глава украинской разведки раскрыл тайну болезни диктатора.

Александр Лукашенко решил уйти в тень и воспользовался своим недомоганием, чтобы отстраниться от Путина.

Такое мнение высказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

«У него была реальная болезнь, но он использовал ее как фактор, что он не может участвовать в активных оборонных координационных мероприятиях. Он отошел на некоторый период в тень, особенно в период, когда нужно было решать вопрос о каких-то стратегических изменениях с участием самой Беларуси, ее вооруженных сил. Лукашенко отошел на второй план под предлогом болезни», — объяснил эксперт.

По его словам, белорусский диктатор намеренно продемонстрировал, что даже двигаться не может по Красной площади и вынужден посещать в Беларуси медицинские центры.

«Зная Лукашенко и ситуацию, которая там [в Беларуси], никогда бы он не показывал, что посещает медицинский центр. Это демонстрация – России показывает, что он болен и недееспособен», – предполагает экс-разведчик.

В то же время Николай Маломуж отметил, что такая игра с Кремлем может вылезти боком Лукашенко, которого в Москве могут списать и заменить другим, еще более лояльным.

«Например, секретарь Совбеза [Республики Беларусь], который считается гражданином Беларуси, но полностью контролируемый Россией и [также] является гражданином РФ. Так же министр обороны, глава КГБ – блок на замену есть», — считает бывший разведчик.

Именно поэтому, по мнению Маломужа, Лукашенко пытается не переусердствовать со своей болезнью.

«С одной стороны [Лукашенко] болеет и манипулирует, что он не может участвовать в подготовительных операциях по агрессии, передаче ядерного оружия. Он делает паузу. А с другой стороны – он видит, что если будет очень болеть, его заменят генералами, а он будет на том свете», — резюмировал эксперт.

Как сообщал сайт Charter97.org, проблемы со здоровьем Лукашенко стали заметны еще во время его визита в Москву на парад 9 мая.

Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого диктатора, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск и исчез из публичного пространства почти на неделю.

15 мая, пресс-служба Лукашенко показала его фото с неестественно багровым лицом и повязкой от венозного катетера. Диктатора показали с перебинтованной левой рукой. 9 мая узурпатора в Москве заметили с перебинтованной правой рукой.

Позже было опубликовано фото Лукашенко якобы в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. На нем диктатор выглядит как мумия или восковая фигура из музея.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».