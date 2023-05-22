Является ли Путин самым опасным дураком в мире? 2 Карл Волох

22.05.2023, 10:26

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Вся эта дискуссия должна и может решиться честным ответом на один-единственный вопрос.

Томас Фридман своей недавней колонкой в Нью-Йорк Таймс снова актуализировал разговоры о том, насколько рационально действует российский диктатор, приведший свою страну к фактическому поражению в войне, огромным экономическим потерям, изоляции в мире, серьезному ослаблению армии и вероятным последующим опасностям, с дезинтеграцией включительно.

По-моему, вся эта дискуссия должна и может решиться честным ответом на один-единственный вопрос: сумел бы на его месте любой другой лидер — милитарист, имперец и агрессор по способу мышления — воздержаться от нападения на страну, руководство которой (очевидно, в рамках определенных тайных договоренностей) открыло ему все пути для молниеносного наступления, включая захват Киева.

По-моему, столь благоприятных условий для агрессии, имея, к тому же критическое преимущество в количестве и качестве вооружений, почти не создавалось в новейшей истории.

Почему это не сработало и могли ли аналитики Путина это предвидеть другое дело. Как и то, почему сегодня Путин не переходит на план Б.

В общем, мой ответ на вопрос, является ли Путин самым опасным дураком в мире, совпадает с мнением Фридмана только в первой части, если говорить об опасности.

Карл Волох, Facebook

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