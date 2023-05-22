Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры в Минске 22.05.2023, 10:36

Цена — до 40 тысяч долларов.

Квартиры без ремонта в старых домах значительно уступают в цене. В стоимости квадратного метра эта разница может достигать нескольких сотен долларов в зависимости от характеристик объекта. Конечно, общей статистики нет, ведь все оценивается индивидуально. Realt.by посмотрел, сколько сейчас стоят однокомнатные квартиры под ремонт. Цена — до 40 тысяч долларов.

Улица Седых (Первомайский район)

На улице Седых в девятиэтажном доме №14Б продается квартира на первом этаже. Она занимает 30,5 м², кухня 6,5 м². Сам дом возвели в 1982 году.

В квартире до этого проживали двое ученых. Там на полу лежит паркет, который при желании можно обновить. Есть совмещенный санузел и большой балкон, что располагается вдоль кухни и комнаты. Окна выходят на восток.

Рядом располагается Полоцкий парк. Недалеко находятся остановки общественного транспорта.

Стоимость квартиры — 38 400 долларов. Квадратный метр обойдется в 1259 долларов.

Улица Хмелевского (Московский район)

Трехэтажный дом на Хмелевского, 34 был построен в 1956 году. На первом этаже продается квартира площадью 30,7 м². Кухня занимает 5,1 м².

В квартире высокие потолки. Санузел здесь совмещенный, а вот балкона нет.

В нескольких остановках располагаются станции метро «Грушевка» и «Площадь Франтишка Богушевича».

Квартира стоит 39 900 долларов. Метр — 1300 долларов.

Улица Волоха (Московский район)

На первом этаже пятиэтажки на Волоха, 6 продается квартира. Дом был построен в 1965 году, а однушка занимает 30,5 м² с кухней в 6 «квадратов».

В квартире лежат деревянные полы. Жилая комната соединена с коридором. Санузел — совмещенный.

Недалеко от дома находится Маломедвежинский сквер.

Цена квартиры — 36 тысяч долларов. «Квадрат» стоит 1180 долларов.

Улица Харьковская (Фрунзенский район)

На улице Харьковская, 74 продается квартира на пятом этаже площадью 30,5 м² и кухней 5,7 м². Сам дом 1966 года постройки.

В квартире установлены стеклопакеты, есть встроенная кухня, на полу лежит линолеум. Есть в квартире совмещенный санузел и балкон.

Рядом с домом располагается Тучинский сквер.

Квартира стоит 39 тысяч долларов. Метр — 1279 долларов.

Улица Шабаны (Заводской район)

На улице Шабаны, 1 находится пятиэтажный дом 1968 года постройки. Там на третьем этаже продается однушка в 30,8 м². Кухня — 5,9 «квадрата».

Квартира частично обставлена мебелью. Здесь установлены окна, в комнате устелен ламинат. Из комнаты есть выход на застекленный балкон.

Квартира стоит 39 900 долларов. Квадратный метр — 1295 долларов.

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