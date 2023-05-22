Шанс оказаться в гастрономическом раю Александр Невзоров

22.05.2023, 10:51

Александр Невзоров

Кто реальный автор этого ролика — большой вопрос.

Проще всего заподозрить Украину и ее спецпрограммы, зовущие русских в сытный, уютный плен.

Но нельзя исключить и то, что это аппетитнейшее видео сбацали в России, чтобы обеспечить аншлаг в военкоматах.

Да, конечно, добраться до этого гастрономического рая не так-то просто.

Но надежда есть. Чтобы мечта сбылась – надо всего лишь прийти в военкомат.

Дело в том, что минуя эту организацию – попасть в украинский плен совершенно невозможно.

ВСУ не гребут «кого попало». Чтобы добраться до мисок надо быть мобиком и сдать оружие.

Но для того, чтобы оружие сдать, его необходимо предварительно получить.

Так что, только военкомат дает шанс оказаться за одним столом с тысячами счастливых борщеедов, которые, преодолели все трудности, но все-таки прорвались в украинский плен (их жизнь удалась).

…Как выяснилось, никаких «подтекстов» в данном видео нет. Ни русские военкоматы, ни украинские «спецпрограммы» к нему не имеют никакого отношения. Это банальная, бытовая съемка обеда в украинском ПВРВ-17 (пункте временного размещения военнопленных).

Легко заметить, что едоки лиц не прячут. Да, настроение у всех «не ахти», что легко объяснимо. Скоро «обмен», под который подпадать не хочется никому (обмен означает новый «круг ада» и нет никакой гарантии, что снова удастся добраться до борща).

Александр Невзоров, Telegram

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