Шанс оказаться в гастрономическом раю
- Александр Невзоров
- 22.05.2023, 10:51
Кто реальный автор этого ролика — большой вопрос.
Проще всего заподозрить Украину и ее спецпрограммы, зовущие русских в сытный, уютный плен.
Но нельзя исключить и то, что это аппетитнейшее видео сбацали в России, чтобы обеспечить аншлаг в военкоматах.
Да, конечно, добраться до этого гастрономического рая не так-то просто.
Но надежда есть. Чтобы мечта сбылась – надо всего лишь прийти в военкомат.
Дело в том, что минуя эту организацию – попасть в украинский плен совершенно невозможно.
ВСУ не гребут «кого попало». Чтобы добраться до мисок надо быть мобиком и сдать оружие.
Но для того, чтобы оружие сдать, его необходимо предварительно получить.
Так что, только военкомат дает шанс оказаться за одним столом с тысячами счастливых борщеедов, которые, преодолели все трудности, но все-таки прорвались в украинский плен (их жизнь удалась).
…Как выяснилось, никаких «подтекстов» в данном видео нет. Ни русские военкоматы, ни украинские «спецпрограммы» к нему не имеют никакого отношения. Это банальная, бытовая съемка обеда в украинском ПВРВ-17 (пункте временного размещения военнопленных).
Легко заметить, что едоки лиц не прячут. Да, настроение у всех «не ахти», что легко объяснимо. Скоро «обмен», под который подпадать не хочется никому (обмен означает новый «круг ада» и нет никакой гарантии, что снова удастся добраться до борща).
Александр Невзоров, Telegram