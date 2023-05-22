Беларусь почти в 300 раз увеличила ввоз смартфонов из Казахстана 4 22.05.2023, 10:59

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Также везут компьютеры и ноутбуки.

С начала года из Казахстана в Беларусь ввезли значительно больше обычного смартфонов, компьютеров и ноутбуков, а также хлеба. Об этом сообщает LS со ссылкой на данные национальной статистики.

За первый квартал 2023 года импорт из Казахстана в Беларусь просел почти в 16 раз по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом перечень казахских товаров, ввезенных в нашу страну, существенно изменился. В нем появились новые позиции: легковые машины (84 штуки), автопогрузчики, жидкостные насосы, шариковые и роликовые подшипники.

Ощутимо вырос импорт смартфонов и телефонов из Казахстана — в 286 раз (152 тысячи), хлебобулочных изделий — почти в 100 раз, компьютеров и ноутбуков — почти в двадцать раз.

А вот экспорт из Беларуси в Казахстан, наоборот, стал больше — на 18,3%. При этом почти в 133 раза увеличились поставки прутков из железа, в 2,6 раза — дерева и изделий из него, на 62% — сыров и творога и на 35,3% — колбас.

Также наша страна поставила в Казахстан почти в 5 раз больше, чем за первый квартал прошлого года, газоно- и сенокосилок, на 27,7% больше тракторов и на 84,5% больше пластмасс и изделий из них. Зато экспорт белорусской мебели рухнул на 82,1%, говядины — на 28,3%.

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