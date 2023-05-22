Британская разведка: РФ создает элитную авиагруппу для атак по Украине 9 22.05.2023, 11:16

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Кодовое название — «Шторм».

В стране-агрессоре РФ создают новую «элитную» штурмовую авиационную группу под кодовым названием «Шторм».

Она должна действовать над территорией Украины, сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

«Россия, вероятно, создает новую «элитную» ударную авиационную группировку под кодовым названием «Шторм», которая будет действовать над Украиной. Вероятно, подразделение будет состоять по меньшей мере из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 FENCER и Су-34 FULLBACK, а также ударных вертолетов. Сочетание типов самолетов свидетельствует о том, что группа будет выполнять главную роль в ударах по наземным целям», — говорится в сообщении.

По данным разведки, сообщения российских СМИ свидетельствуют о том, что минобороны России стремится привлечь высококвалифицированных и мотивированных пилотов, предлагая большие денежные выплаты, а также открывает набор для летчиков в отставке.

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