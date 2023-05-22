История с болезнью Лукашенко не пройдет бесследно 1 Валерий Карбалевич

22.05.2023, 11:44

Валерий Карбалевич

Окружению правителя придется задуматься о собственном будущем.

Как известно, история – это современная политика, обращенная вспять. Апелляция властей к истории — это способ легитимизации их теперешнего политического курса, который сильно зависит от меняющейся конъюнктуры. Нынешний поворот правящего режима в политике исторической памяти – прекрасная иллюстрация к этому тезису.

Глава Администрации Лукашенко Игорь Сергеенко в интервью газете «Беларусь сегодня» (16.05.2023 г.) заявил, что не считает Тадеуша Костюшко и Кастуся Калиновского национальными героями Беларуси, дескать, они польские герои. Это утверждение очень знаменательное. Оно хорошо показывает, как в последние годы белорусская элита прочно вписалась в российский идеологический контекст и отказалась от национального нарратива в своих подходах к собственной истории.

До сих пор Кастусь Калиновский был едва ли не единственным белорусским историческим деятелем, который не вызывал никакого раскола в обществе, политическом классе. Его признавали и националисты, и коммунисты, ведь он вошел в пантеон белорусских национальных героев еще в советские времена. Этот символ мог бы объединить расколотую белорусскую нацию. Однако власти сделали и эту историческую фигуру символом раскола.

Хочу напомнить, что в ноябре 2019 года в Вильнюс на перезахоронение останков Кастуся Калиновского была направлена государственная делегация во главе с вице-премьером Игорем Петришенко. На официальной церемонии в литовской столице он заявил, что деятельность Кастуся Калиновского «связана с перерастанием белорусского национально-культурного движения в борьбу за белорусскую государственность в форме народовластия». То есть, нет сомнения, что Калиновский — белорусский, а не польский герой.

Дальше — еще интереснее. Игорь Петришенко сказал: «Знаменательно, что паролем повстанцев Кастуся Калиновского являлись слова «Кого любишь? — Люблю Беларусь». Заветы борцов не утратили актуальность и нашли продолжение в главном девизе нашей страны: «За сильную и процветающую Беларусь». То есть, переводя на понятный язык, Лукашенко — идейный наследник Калиновского!

Важно обратить внимание, что 17 ноября 2019 года Лукашенко, отвечая на избирательном участке на вопросы журналистов об его отношении к Калиновскому, сказал: «Он действовал на нашей территории, был нашим человеком, если хотите — гражданином. И от этого никуда не деться».

И вот теперь глава Администрации Лукашенко Игорь Сергеенко фактически дезавуирует Александра Лукашенко, утверждая, что Калиновский — польский исторический персонаж.

Что произошло? Поменялась политическая конъюнктура. Идеологический конструкт государства подгоняется под изменившиеся сиюминутные потребы правящей команды, задачи ее политического выживания.

Дело не только в резко возросшей экономической, политической и военной зависимости Беларуси от России. Важно то, что белорусская элита живет в идеологическом пузыре «русского мира», не в силах выделить собственные белорусские национальные интересы, отделить их от российских. Правящая здесь номенклатура потеряла не только политическую, но и национальную субъектность. И это очень опасно для будущего Беларуси, особенно на фоне ажиотажа вокруг темы здоровья Лукашенко. Ведь в ситуации отсутствия субъектности у белорусской элиты роль такого субъекта может взять на себя Россия, и нашу судьбу будут определять в Москве. Ведь не бывает вакуума ни в природе, ни в политике. Кто-то должен заполнить освободившуюся нишу. То есть в таком случае опасность для белорусского суверенитета сильно возрастает.

Аналогичную гипотезу выдвигает и директор исследовательской программы Финского института международных отношений Аркадий Мошес: «Поскольку внутри Беларуси после тридцатилетнего правления Лукашенко явных политических группировок, претендующих на власть, не существует, они не структурированы, борьба за наследие Лукашенко будет происходить не внутри Минска, не между региональными белорусскими группировками, она будет проходить по линии Москва — Беларусь. Риск здесь заключается в том, что белорусские правящие элиты достаточно безвольны, они привыкли так существовать на протяжении больше чем поколения, им удобнее иметь хозяина. Поэтому они могут достаточно легко переключиться на нового начальника, которого назначат из Москвы. Здесь можно провести параллель со сменой лояльности управленческими элитами Крыма, когда пришла Россия. То есть абсолютное большинство просто встроилось в новую российскую вертикаль, кто-то более, кто-то менее успешно».

То есть вопрос о перспективах власти в Беларуси в связи с темой о здоровье Лукашенко, напрямую связан с проблемой государственного суверенитета.

Что касается самого Лукашенко, то очень знаменательно, что на фоне ажиотажа в независимых СМИ и интереса политизированной публики к его физическому состоянию, он 15 мая поспешил показаться в публичном пространстве, посетил командный пункт войск ПВО и ВВС. Было видно, что проблемы со здоровьем у него остались. Но он вынужден был появиться перед телекамерами не долечившись. Ибо посчитал, что его появление в не лучшей форме – это меньшее зло, чем длительное отсутствие. А вдруг кто-то воспользуется болезнью и попытается занять вакантное место? Он человек подозрительный, как любой авторитарный правитель.

Такова нелегкая судьба всех диктаторов. Они не могут нормально полечиться, опасаясь надолго оставлять свое кресло. Получается, что Лукашенко не только главный архитектор, но и одновременно заложник, жертва того политического режима, той системы, которую он сам создал.

Однако, как бы то ни было, история с болезнью Лукашенко не пройдет бесследно. Правящая элита получила сигнал, смысл которого в том, что действующий режим имеет пределы своего существования, он конечен. Провластный пропагандист Александр Шпаковский очень четко сформулировал проблему в Facebook: «Понятно, что в ближайшие годы завершится эпоха Лукашенко». Все это заставляет окружение правителя по меньшей мере задуматься о собственном будущем.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

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