В Беларуси в очередной раз снижают ставку рефинансирования 22.05.2023, 12:14

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Это уже пятое снижение этого показателя за нынешний год.

С 31 мая в Беларуси в очередной раз снизят ставку рефинансирования — с 10 до 9,75% годовых. Об этом сообщает Нацбанк. Это уже пятое снижение этого показателя за нынешний год.

C 31 мая также снизят ставку по кредиту овернайт — с 11 до 10,75% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 9 до 8,75% годовых.

«Низкие месячные темпы прироста потребительских цен обуславливают сохранение тренда на замедление годовой инфляции. В апреле 2023 года она составила 4,7 процента против 6 процентов месяцем ранее. Основные компоненты индекса потребительских цен демонстрируют замедление. Годовая базовая инфляция снизилась до 4,6 с 5,6% в предыдущем месяце, трендовая инфляция — до 4,6 c 6», — поясняет регулятор.

В Нацбанке ожидают в ближайшие месяцы сохранение низких месячных темпов прироста потребительских цен. Показатель годовой инфляции будет находиться ниже 5%.

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