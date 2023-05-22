Украинские летчики начали обучение на истребителях F-16 22.05.2023, 12:22

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Фото: Charter97.org

Боррель анонсировал поставки самолетов в Киев.

Украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16. Боевые самолеты вскоре должны прибыть в Киев. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.

- Это хорошая идея. Хорошо, что она исходит от «Большой семерки» и что они, наконец, решили подготовить почву для обеспечения Украины нужными ей истребителями, - сказал он по прибытии на встречу министров иностранных дел европейских стран в Брюсселе.

Боррель сообщил, что обучение украинских летчиков уже началось. «Это первое, что нужно сделать. Надеюсь, что в скором времени мы сможем обеспечить Украину этими видами вооружений», - добавил он.

Его заявление прозвучало после того, как президент США Джо Байден одобрил план, которого уже несколько месяцев требует президент Украины Владимир Зеленский, по усилению потенциала украинской армии против России с помощью западных самолетов.

Программа предусматривает обучение украинских пилотов управлению истребителями четвертого поколения, в том числе F-16, после того, как Вашингтон разрешил европейским союзникам экспортировать этот тип самолетов, а также начать обучение.

Отметим, что ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина выиграет войну после получения F-16.

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