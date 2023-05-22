Военный комиссариат Минской области потерял 500 призывников 22.05.2023, 12:28

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26 апреля военный комиссар Минской области полковник Игорь Тарабеш в комментарии пропагандистам назвал количество призывников, которые отправятся для прохождения срочной службы. По его словам, «всего в весенний призыв этого года мы планируем отправить около 1,5 тыс. призывников». Об этом пишет телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

20 мая состоялась присяга призванных на срочную службу в ходе весенней призывной кампании 2023 года. В своем телеграм-канале военкомат Минской области написал, что «около 1000 граждан Минской области присягнули на верность Родины».

Как можно заметить, за неполный месяц военкомат Минской области где-то потерял аж 500 призывников. Возможна как техническая ошибка автора поста в телеграм-канале, так и предоставление ранее недостоверной информации о реальном количестве призванных на срочную службу весной 2023 года.

Стоит отметить, что количество призывников, которых вызывали на призывные комиссии во время весеннего призыва, был наименьшим за последние 9 лет.

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