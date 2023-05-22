Наталья Радина: Путин знает о настроениях в белорусской армии 5 22.05.2023, 12:47

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Наталья Радина

Большинство белорусов на стороне Украины.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина вчера, 21 мая, стала гостем студии украинского телеканала «Прямий» с ведущим Питером Залмаевым. Украинский журналист отметил, что знает Наталью уже 23 года. В студию белорусская журналистка взяла с собой книгу лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова «Белорусская Американка или выборы при диктатуре».

В начале передачи Питер Залмаев вспомнил о Дне белорусских политзаключенных. Говоря о белорусских узниках совести, главный редактор сайта Charter97.org отметила, что она сама бывшая политзаключенная и поэтому понимает важность солидарности:

— В Беларуси сегодня огромное количество людей оказалось в тюрьмах. Аресты, обрушившиеся на страну после выборов 2020-го года, не прекращаются ни на одни день на протяжении вот уже почти трех лет. В реальности в белорусских тюрьмах находится от 8 до 10 тысяч политзаключенных.

Международный День белорусского политзаключенного отмечается именно 21 мая, потому что два года назад в тюрьме был убит политзаключенный Витольд Ашурок. Ему не было и 50-ти лет. Настоящий патриот Беларуси, попавший в заключение после участия в акциях протеста в 2020-ом. Его просто избили охранники и он не единственный политзаключенный, который был фактически убит в белорусской тюрьме.

Неизвестно, сколько людей там умерло, если мы не знаем, что они политзаключенные, если их имена не на слуху, то они вполне могли умирать десятками за эти несколько лет. На самом деле страшно то, что происходит в белорусских тюрьмах. Важно помнить об этих людях и думать, как их освободить. Усиливать давление на режим Лукашенко, в этом заинтересована и Украина. Я не устану повторять, что только свободная демократическая Беларусь будет гарантом безопасности и для Украины.

Наталья Радина отметила, что Лукашенко начал убивать не в 2020-ом году, а еще в 1999-ом, когда в Беларуси были убиты лидеры оппозиции: первый вице-спикер Верховного совета Беларуси 13-го созыва Виктор Гончар, экс-глава МВД Юрий Захаренко, бизнесмен и общественный деятель Анатолий Красовский и журналист Дмитрий Завадский:

— После 1999-го года было еще много странных смертей среди политиков, журналистов, экспертов. В том числе в 2010-ом году погиб основатель сайта Charter97.org Олег Бебенин. К сожалению, международное сообщество реагировало на это крайне слабо.

Думаю, что и в Украине далеко не все знали о том, что творилось в Беларуси. Мне кажется, что это происходило и потому, что очень мало освещали ситуацию украинские медиа. Очень хорошо, что сейчас есть фокус на Беларуси. Есть осознание и понимание, насколько опасен этот диктаторский режим в нашей стране. 24 февраля 2022-го года доказало, что Беларусь не может быть никаким партнером и союзником для Украины, пока там правит режим Лукашенко.

Питер Залмаев затронул и тему состояния здоровья диктатора. Говоря о том, что будет, если завтра Лукашенко умрет, главный редактор сайта Charter97.org отметила:

— Что изменится в «ЛНР», если умрет Пасечников? Пока, к сожалению, это примерно такая же ситуация именно из-за огромного влияния Кремля на Беларусь. Лукашенко — марионетка. Для обучения российских мобилизованных задействованы все белорусские полигоны. Десятки тысяч человек пребывали на территории Беларуси, проходили обучение за последние 1,5 года. Нам сообщают, что ожидается новая партия мобилизованных.

Ракетный обстрел с территории Беларуси может возобновиться в любой момент. Он происходил на протяжении всего прошлого года и даже в декабре еще летели ракеты с российских самолетов, которые поднимались с территории Беларуси. До сих пор летят дроны. Белорусская армия в любой момент может вступить в эту войну, если в этом будет острая необходимость.

Тем не менее Наталья Радина отметила, что большая часть белорусских военнослужащих не хочет воевать, поднимать оружие против украинцев. О настроениях в белорусской армии известно и Путину:

— Они думают о том, что если им все-таки придется перейти границу с Украиной, то будут сдаваться в плен. В этой ситуации Лукашенко и Путин понимают, что белорусская армия не помощник РФ в этой войне. Их могут задействовать в совсем уж критической ситуации.

Отвечая на вопрос о том, повернут ли оружие против Лукашенко силовики и армия, если их начнут заставлять идти на войну, белорусская журналистка заявила:

— Очень бы хотелось, чтобы это произошло, но я знаю, что достаточно много российских офицеров сегодня служит в белорусской армии. Они как раз таки посланы на службу в Вооруженные силы Беларуси именно для предотвращения такого сценария. Они часто командуют белорусскими подразделениями. Нам сообщают военные, что в случае, если они пойдут в Украину, то пойдут под командованием российских офицеров. Именно потому, что российские власти осознают, что возможен вот такой сценарий.

Питер Залмаев упомянул, что политтехнолог Михаил Шейтельман настаивает на сценарии, что если не станет Лукашенко, то будет стоять вопрос о том, кто попадет в Минск раньше — Путин или Тихановская. Наталья Радина высказалась об этом сценарии:

— Я убеждена, что в Беларуси в случае турбулентности и ситуации, когда будет возможность революционным путем придти к власти демократическим силам, необходимо будет как можно скорее создавать переходное правительство из разных политических сил.

Многие лидеры оппозиции сегодня находятся в тюрьмах. Их необходимо немедленно освобождать и эти лидеры — представители разных политических сил — должны войти в это переходное правительство. Туда может войти, конечно же, и Светлана Тихановская.

Следующий шаг — проведение новых парламентских выборов по Конституции 1994-го года. Далее парламент уже вносит изменения в избирательное законодательство, мы проводим президентские выборы. Вот такой сценарий, считаю, будет наиболее демократическим.

Главный редактор сайта Charter97.org уверена, что большая часть белорусов в войне с РФ на стороне Украины:

— Да, у нас диктатура, люди не могут активно высказываться, выходить на акции протеста, проводить пикеты в поддержку Украины. Нужно понимать, что в Беларуси арестовывают за желтые и голубые цвета. Репрессиям подвергаются все слои общества.

Православного священника несколько месяцев назад арестовали за наклейку солидарности с Украиной на машине. Не говоря уже о том, что людей хватают не только за посты в соцсетях в поддержку Украины, но и за лайки под ними. Но настроения все равно проукраинские.

У меня как у журналиста достаточно большая сеть контактов и не нужно иметь социологическую службу, чтобы замерять настроения. Могу сказать, что минимум 80 процентов за Украину. Настроенных пророссийски мизерно мало, это маргиналы, которые не рискуют высказывать свою точку зрения в магазине или общественном транспорте. Да, они сегодня на белорусских телеканалах, которые повторяют все нарративы российской пропаганды, но среди людей они боятся высказывать эту точку зрения.

Говоря о событиях 2020-го года, Наталья Радина отметила, что это был первый этап Революции:

— Фактически протесты же были во всех городах Беларуси. К сожалению, режим смог устоять и из-за поддержки Кремля и, давайте говорить прямо, из-за безграмотных и безответственных действий так называемых лидеров белорусской оппозиции, той же Тихановской и компании, которых я вообще называю «пеной Революции».

Никакими реальными лидерами они не являются. Они предложили людям абсолютно провальную стратегию: выходить по выходным дням, а всю оставшуюся неделю — работать. Вместо того, чтобы проводить протесты ежедневно, объявить забастовку на территории всей страны, они предложили вот этот вариант, который привел в итоге к постепенному «сливу» протестного потенциала и подавлению протестов.

По итогу мы имеем в тюрьмах от 8 до 10 тысяч политзаключенных. Точную цифру сложно назвать, но звучат цифры, что до 300 000 белорусов выехало из страны за последние три года, это процесс продолжается.

Это крайне сложная ситуация, но самое главное, что за эти три года любви к Лукашенко у людей не появилось. Если тогда 80-90% выступали против него, то и сейчас эти цифры примерно соответствуют.

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