Военный эксперт рассказал, почему Кремль боится предоставления Украине F-16 2 22.05.2023, 13:04

7,048

Для России это серьезная проблема.

Премьер-министр Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте на прошлой неделе договорились работать над созданием коалиции по закупке F-16 для Украины. На это с беспокойством отреагировал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, который заявил, что поставки F-16 в Украину несут «колоссальные» риски.

Что это за самолет, которого так боятся россияне? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским военным обозревателем Александром Коваленко.

— Самое интересное — колоссальные риски для кого? Для самих же россиян? Да, безусловно. F-16 предоставляет более широкие возможности Украине по защите своего воздушного пространства, причем как в защите, так и в нападении, скажем прямо. У этого самолета высокоэффективные радары, которые могут фиксировать военные объекты на расстоянии более 200-250 километров. Это позволяет на раннем этапе выявлять и сопровождать цели, которые могли бы уничтожать F-16. А тот ракетный комплекс, который есть у F-16, например, ракеты класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM, позволит наносить удары на расстоянии 100-150 километров, тем самым повышать эффективность нашей противовоздушной обороны.

Благодаря радару и ракетному вооружению, эти самолеты эффективнее, чем МИГ-29 и СУ-27, могут перехватывать крылатые ракеты.

Помимо всего прочего, они могут уничтожать и другие объекты, например — российскую авиацию, которая сейчас часто применяется для нанесения ударов по территории Украины планирующими и корректируемыми бомбами. Мы будем иметь возможность уничтожать сами носители до того, как они будут входить в зону сброса этой бомбы. Фактически мы получаем преимущество по дальности поражения таких объектов, причем не только в воздушном пространстве временно оккупированной территории, но и в воздушном пространстве самой Российской Федерации, на подлете этих самолетов к границе, где они обычно и производят сброс этих бомб для нанесения ударов по Харьковской, Сумской и Черниговской областям. Конечно же, для России это серьезная проблема, поскольку противодействовать как-либо F-16 они не смогут.

— Есть ли у российской армии подобные технологии?

— В данном случае они могут попытаться применять свои СУ-35, МИГ-29 или МИГ-35. Но в том-то и дело, что возможности западной авиации превосходят возможности российской. Это обусловлено тем, что в самой западной авиации всегда интегрировалась достаточно простая первоначальная концепция. Она заключалась в том, что ты высокоточно и эффективно уничтожаешь вражеский объект до того, как он тебя зафиксирует. Это добивалось за счет применения, опять-таки, соответствующих высокоэффективных радаров и ракет с большей дальностью поражения. Все это в комплексе создает прецеденты для того, чтобы россияне боялись даже применять свою авиацию для противодействия, например, F-16, поскольку она по возможностям своих радаров и огневому потенциалу значительно уступает. Россияне могут, конечно, пытаться противодействовать, но на свой страх и риск.

— Сколько нужно Украине таких истребителей, чтобы изменить расклад сил и ход войны?

— Истребителей нужно очень много, конечно же, поскольку Россия обладает сотнями единиц воздушной техники. Первоначально мы можем говорить о предоставлении Украине 2-3 эскадрилий. Это небольшое количество, но первоначально и это неплохо как первый шаг. В дальнейшем будут продолжаться поставки. До какого предельного уровня — сложно сказать, но я не удивлюсь, если через какой-то период мы сможем увеличить свою компоненту западной авиации в пределах 100 единиц, а возможно, больше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».