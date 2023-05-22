Как уберечь экран смартфона от выгорания

Как уберечь экран смартфона от выгорания1
- 22.05.2023, 13:10
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Четыре лайфхака, которые спасут девайс.
Многие из вас наверняка наслышаны о том, что экран смартфона способен выгорать. Этот момент актуален для AMOLED-матрицы: по сравнению с IPS-экранами, они более яркие и энергоэффективные, имеют лучшую контрастность и другие фичи, но у них есть два существенных недостатка – ШИМ (широтно-импульсная модуляция) и выгорание, пишет «Униан».
Если первую проблему можно решить с помощью функции DC Dimming, которая позволяет регулировать яркость экрана за счет напряжения, то от второй, увы, никто не застрахован. Как спасти экран своего смартфона от выгорания – расскажем в этой заметке.
Отметим, что выгорание OLED-дисплеев – это явление, которого полностью избежать мобильная индустрия пока что не может. Поэтому несмотря на премиальность вашего смартфона всегда есть риск выгорания.
Совет №1
Постоянно меняйте обои и заставки экрана. Выгорание на OLED-экране может происходить из-за статичных элементов, которые отображаются на протяжении длительного времени. Поэтому рекомендуется изменять изображения на рабочем столе по крайней мере раз в несколько недель.
Как вариант – используйте полностью черные обои, так как пиксели AMOLED-дисплеев отключаются при отображении черного цвета.
Совет №2
Используйте полноэкранный режим для самых популярных приложений. Дело в том, что приложения, работающие в полноэкранном режиме, скрывают статус-бар и другие элементы интерфейса, которые наиболее подвержены выгоранию.
К сожалению, далеко не все приложения поддерживают полноэкранный режим (тот же Telegram), но в остальных случаях рекомендуется скачать и установить специальное приложение вроде Fulscrn, которое позволяет принудительно перевести любой апп в полноэкранный режим.
Совет №3
Ограничьте время работы Always-On Display. Новомодная функция стала одним из главных нововведений в новой линейке iPhone 14 и яблочные пользователи уже успели ощутить на себя все «прелести» этой фичи.
Если ваш смартфон поддерживает функцию Always-On Display, настройте таймер ожидания, чтобы экран автоматически отключался через определенное время. Это поможет предотвратить длительное отображение статичных элементов на экране. А лучше и вовсе ее отключить.
Совет №4
Финальный и самый важный лайфхак – не устанавливать максимальную яркость экрана. Чем ярче подсветка, тем быстрее пиксели выгорают.
Чтобы с вашим AMOLED-дисплеем все было в порядке, настройте яркость на уровне около 50% или адаптируйте яркость самостоятельно в зависимости от окружающих условий освещения.