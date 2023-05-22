Майор ВСУ: Украинские войска фактически уничтожили боевиков из Донбасса 1 22.05.2023, 13:41

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Опытных бойцов из псевдореспублик почти не осталось.

Военные из псевдореспублик «ЛНР» и «ДНР» до поры до времени были одними из опытных среди враждебных сил. Однако сейчас таких почти не осталось – на 90% это уже другие люди, не имеющие подготовки.

Такое мнение «24 Каналу» выразил майор 3-ей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин. По его словам, мобилизованные из псевдореспублик в течение всех девяти лет российско-украинской войны участвовали в боевых действиях.

- В самом начале полномасштабной войны подразделения так называемой «ДНР» были одними из самых опытных, потому что они все это время участвовали в боевых действиях. Несмотря на все нюансы внутри, они имели огромный опыт и незаурядную подготовку, – сказал Жорин.

Майор ВСУ отметил, что живых опытных бойцов из псевдореспублик почти не осталось.

- Большинство из них уничтожили мои собратья в Мариуполе во время попыток захвата города. Именно там погибло огромное количество бойцов так называемой «ДНР» с опытом боевых действий. Они уже навсегда остались вокруг Мариуполя, – рассказал Жорин.

Кроме того, многие мобилизованные погибли на Запорожском и Донецком направлениях.

По мнению майора, на 90% это уже совершенно другие люди, которые не имеют опыта и не смогут так вести боевые действия. Поэтому с ними не должно быть больших проблем.

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