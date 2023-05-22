В Минске продается квартира за миллион долларов 12 22.05.2023, 14:49

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С мебелью Versace и комнатой для восстановления.

В двухуровневой квартире 9 комнат, есть сауна, 4 санузла и комната для занятия спортом и восстановления. А интерьер с мебелью Versace больше напоминает королевский дворец. «Квадрат» не стоит бешеных денег, но из-за огромной площади выходит семизначная сумма, пишет realt.by.

Девятикомнатная квартира находится в Минске по адресу Грибоедова, 4. Почти все квартиры на этой улице стоят выше среднего, но и на их фоне этот вариант выделяется стоимостью. Кстати, в прошлом году мы рассказывали, как живется на Грибоедова, в домах рядом с единственной в Минске мечетью.

Это восьмиэтажный кирпичный дом 1996 года постройки. Квартира находится на 7 этаже. Общая площадь квартиры — 360 «квадратов», больше 200 из них жилые. Кухня занимает 26 метров. Судя по кухонному гарнитуру, можно сделать вывод, что ремонт в квартире делали достаточно давно: такие фасады были популярны больше десяти лет назад. Есть вся необходимая техника: варочная панель, духовка, посудомойка, холодильник, морозильная камера и гриль.

В просторной гостиной есть камин, диван, телевизор и огромный стол, за которым поместятся около 20 человек.

В квартире есть 4 спальни с королевскими кроватями с балдахинами. Вот так выглядят некоторые из них.

Кабинет совмещен с балконом. Здесь находится стол, встроенные шкафы, диван и кресла для отдыха.

На двух этажах 4 санузла, есть джакузи и сауна.

Кроме этого, есть две бытовые комнаты и отдельная комната для занятий спортом и восстановления. В ней находится тренажер и массажный стол. В комнатах на полу лежит дубовый паркет, установлены кондиционеры.

Квартира продается со всей мебелью и бытовой техникой. Продавец говорит, что дизайнерскую мебель Versace делали по индивидуальному заказу.

Стоимость — 1 080 000 долларов (3 тысячи долларов за квадратный метр).

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