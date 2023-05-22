Родным политзаключенных и героически погибших белорусов вручили медали Рады БНР 22.05.2023, 15:28

Среди них — медаль для Полины Шарендо-Панасюк.

В День белорусского политзаключенного в Варшаве были вручены медали ордена «Погони» от Рады Белорусской Народной Республики родным политзаключенных, а также погибших белорусов в Украине и во время протестов 2020-го года, передает «Радыё Рацыя».

Награды вручал многолетний советник БНР Евгений Вапа:

- Рада БНР награждает медалью «Погони» тех, кто страдает и погиб за идею. Нас позвала история, как и отцов-основателей БНР. За белорусское дело приходится сидеть в тюрьмах, к сожалению, умирать. Это жертва которой не избежал ни один народ.

Из восьми наград были вручены семь. Медали посмертно получили родные Эдуарда Лобова, Никиты Кравцова, Романа Бондаренко.

Получены медали для политзаключенных Владимира Гундара, Дениса Ивашина, Полины Шарендо-Панасюк. Отметим, что медаль Полина Шарендо-Панасюк получил ее муж, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо.

Дарья Чульцова свою награду получила сама. Медаль Василия Грудовика будет передана родным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».