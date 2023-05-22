«С тех пор я, как и большинство белорусов, в РПЦ не приду» 1 22.05.2023, 15:42

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Православная церковь в Беларуси превратилась в «комбинат ритуальных услуг».

Читательница сайта Charter97.org рассказала, как изменилось ее отношение к Белорусской православной церкви, которая является филиалом РПЦ:

— На днях посетила родителей. Прогуливаясь по городку, наблюдала смехотворное действие: поп вместе с патрулем ГАИ освящал перекресток. Или ради того, чтобы один из трех светофоров работал и, упаси Бог, не испортился, или чтобы водители благополучно объезжали выбоины, не портя автомобили. Но движение временно было перекрыто, а поп тщательно поливал перекресток святой водой.

Посмеялась и двинулась дальше. Вечером рассказала об увиденном своей подруге, а она мне и говорит: «Это мелочь, у нас после ввода в эксплуатацию онкологический диспансер освящали». И поняла я, что явление освящения святой водой стало очень популярно в нашей стране. Вот чтобы отремонтировать дорогу, нужны большие затраты, а чтобы освятить — гораздо меньше. Православная церковь давно уже превратилась в Комбинат ритуальных услуг.

Читательница вспоминает и 2020 год, когда руководство православной церкви поддержало диктатора:

— Идем маршем, десятки тысяч людей, улицы гудят, а мои малыши захотели в туалет прямо здесь и сейчас. Проходя мимо церкви Святого Петра и Павла, решила с этой проблемой обратиться к ним за помощью. Туалет был закрыт, по моей просьбе монахиня открыла дверь и начала жаловаться мне, «что это делается в стране».

Как они здесь уже третью ночь не спят из-за всех этих событий. И моя душа начинает проникаться уважением к этой церкви, но разговор поворачивается совершенно неожиданно для меня: «Из-за этих протестунов на улицах мы не можем доехать домой, вынуждены ночевать в церкви, потому что боимся, что нас похватают».

С тех пор я, как и большинство белорусов, в РПЦ не приду не только для того, чтобы набраться позитива, услышать Божье слово, а даже чтобы сходить в туалет.

Ведь поддержала РПЦ не народ Божий, а «лукавого». Должно быть, у них дела дрянь. Не идут люди, деньги не несут, так решили власти поддержать свой комбинат нашими налогами: сегодня перекресток осветят, завтра танк, а оплатят эти услуги из нашего кармана. Божьей помощью может обойдется и без жертв на перекрестке.

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