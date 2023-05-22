Ученые рассказали, сколько алкоголя полезно выпивать в неделю 18 22.05.2023, 16:07

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Исследователи проанализировали данные более 3 000 британцев.

Об алкоголе и его влиянии на организм известно многое, однако новое исследование поставило все с ног на голову. Теперь исследователи полагают, что низкое и умеренное потребление алкоголя каждую неделю в действительности может быть полезным, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

В новом исследовании ученые из университетов Кембриджа и Сиднея проанализировали данные более 3 000 британцев. Все они сообщали об употреблении алкоголя в возрасте от 34 до 42 лет, когда обычно начинаются парализующие боли в спине. Кроме того, ученые также взяли у реципиентов в возрасте 46 лет анализ крови, чтобы контролировать уровень С-реактивного белка — маркера воспаления в организме.

Отметим, что высокий уровень является признаком воспаления в кровеносных сосудах, тканях и органах, а также является маркером заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как артрит и боли в спине. Кроме того, воспаление также является признаком астмы, воспалительного заболевания кишечника, а также способно повысить риск инсультов, сердечных приступов, рака, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Более ранние исследования не раз доказали, что чрезмерное употребление алкоголя чревато увеличением риска воспаления в организме и мозге. Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя в течение длительного периода также связано с более высоким кровяным давлением, раком и повреждением мозга.

Однако новое исследование также свидетельствует о том, что самые низкие уровни С-реактивного белка были у тех, кто выпивает в диапазоне низкого и умеренного потребления алкоголя, в сравнении с трезвенниками и теми, кто выпивает около 30 порций в неделю.

По словам ведущего автора исследования из Сиднейского университета Рэйчел Висонтай, они с коллегами обнаружили, что 7 до 10 порций выпивки в неделю на самом деле могут помочь справиться с воспалением и резкими болями.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 7 бокалов вина или пинты пива каждую неделю являются оптимальным вариантом. Исследователи полагают, что это поможет людям избавиться от стресса, который является сильным фактором воспаления.

К слову Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) рекомендует выпивать не более 14 порций алкоголя в неделю: около 6 пинт пива или 10 небольших бокалов вина. Более того, алкоголь рекомендуют распределять на 3 или более дней.

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