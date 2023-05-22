Идеологическая пустота 3 Андрей Окунь

22.05.2023, 16:15

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Вместо четких целей — абстрактные выкрики.

Я много думаю о том, как война преподносится россиянам. Пытаюсь найти хоть какой-то идеологический стержень, но ничего, кроме раздробленных истерик и обиженных визгов найти не могу. Понятно, что главный посыл ведётся по тезису: «Весь мир хочет нас уничтожить!» - но ведь начиналось всё совсем иначе.

Путин объявлял «спецоперацию» с позиции благородного освободителя. Мол, наш братский украинский народ оказался в беде, власть в их стране захватили неонацисты, а значит надо пойти и всем там помочь. Правда, этот образ сильного правителя-защитника быстро развалился, когда жители Украины однозначно дали понять, что никакие спасители им не нужны.

Война идёт уже почти полтора года, а за это время официальные власти так и не смогли сформулировать понятную идею, которая бы объяснила, почему российские войска убивают людей в чужой стране. Потому что там притесняли русскоговорящих? Но притеснять начали якобы девять лет назад, чего тогда ждали? Или потому что есть карты, которые показывают, откуда на Россию готовилось нападение? Какая мы тогда ядерная сверхдержава, если нас готовы атаковать ближайшие соседи?

Похожая ситуация и с целями войны. Ради чего штурмуется Бахмут, ради чего бомбятся украинские города, зачем захватывали Херсон, если потом его спешно сдали. Зачем принимать в состав России территории ЛДНР, если ни одна из них не находится под уверенным контролем российской армии. Всюду вопросы, на которые так и не удосужились предоставить ответы.

Воюем, чтобы воевать. Россияне погибают, чтобы погибать. Украинцев убивают, чтобы убивать… Бессмысленные жернова войны, которые крутятся уже просто по инерции.

Вместо чётких целей - абстрактные выкрики. Вместо простой и ясной идеи - пустота, заполняемая руганью и агрессией, которые рассеивают внимание. Может, тогда целей просто нет, как и логичных объяснений, зачем эта война вообще начиналась.

Андрей Окунь, Telegram

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