По трассе М6 под Лидой бежал медведь 2 22.05.2023, 16:51

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Видеофакт от водителя-дальнобойщика.

Все произошло на днях в окрестностях Лиды. Водитель-дальнобойщик обратил внимание на то, что по встречной полосе бежит медведь. Куда спешил косолапый, доподлинно не известно. Как и то, зачем он вышел на трассу, пишет NewsGrodno.by.

Впрочем, одна из проблем трассы М6 в том, что на нее часто выходят дикие животные. От мелких зайцев и лисиц до крупных лосей и оленей. Медведи, кажется, водителям еще не встречались.

Поэтому ночью и в сумерки стоит быть внимательными и осторожными. Столкновение с таким зверем на большой скорости чревато серьезными проблемами.

Чтобы не допустить животных на трассу, практически на всем ее протяжении установили оградительную сетку. Однако на 100% она проблему не решила. Животные все равно появляются на дороге, а забор порой мешает им вернуться назад в лес. Скорее всего, так произошло и с медведем.

К слову, сегодня, 22 мая, между Скиделем и Щучином трассу М6 перебежали перед маршруткой сразу несколько лосей:

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