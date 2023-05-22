В Беларуси начали изымать маршрутки 22.05.2023, 17:31

2,254

Уже есть несколько случаев.

Транспортная инспекция применяет новую меру наказания нарушителей. У перевозчиков временно изымают автобусы или маршрутки, если транспортное средство систематически выходит в рейс с техническими неисправностями. Данный метод задействуется и при других нарушениях лицензионных требований и условий пассажирских перевозок, пишет av.by.

Впервые в Беларуси такую меру наказания применили в апреле: изъяли микроавтобус, перевозивший пассажиров из Могилёва в Минск. Владелец транспортного средства якобы осуществлял регулярные перевозки под видом нерегулярных без необходимых документов, что является незаконной предпринимательской деятельностью.

А на днях сотрудники Транспортной инспекции изъяли Renault Master, на котором осуществлялись нелегальные перевозки по маршруту Воложин — Молодечно. Автобус поставили на охраняемую автостоянку ТД «Восточный».

У перевозчиков, допускающих грубые нарушения, машины, как правило, изымают на месяц или два, пока будет рассматриваться дело об административном нарушении. Решение о возвращении транспорта принимает экономический суд.

Как отметили в ТИ, в данном случае идёт целенаправленная работа по пресечению нарушений, при которых у перевозчика не заключён с оператором автомобильных перевозок договор на осуществление деятельности по определённому маршруту. Подобное занятие может быть представлено как транспортировка организованной группы лиц (например, едущих на работу, учёбу).

Вследствие этого нелегалы уходят от налогов и создают конкуренцию добросовестным перевозчикам, для которых предусмотрены более жёсткие требования: наличие лицензии, договора с оператором, установленного GPS, разработанного маршрута.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».