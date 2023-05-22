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Украинские военные с беспилотника уничтожили российскую гаубицу Д-20

  • 22.05.2023, 17:40
Украинские военные с беспилотника уничтожили российскую гаубицу Д-20

Удачную операцию провели бойцы ударной роты БПЛА «Ахиллес» 92-ой ОМБр.

Украинские военные обнаружили позицию, где россияне спрятали свою гаубицу Д-20. Используя беспилотник, ВСУ сбросили на гаубицу взрывчатку и уничтожили ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского вице-премьера, министра по цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

- Этого секретного самолета-бомбера очень боятся россияне. И не зря. Название скажем после победы, - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы ударной роты БПЛА «Ахиллес» 92-ой отдельной механизированной бригады мастерски уничтожают им гаубицу Д-20.

152-мм гаубица Д-20

Советская 152-мм прицепная пушка-гаубица. На мероприятии впервые стала известна в 1955 году, поэтому в странах блока НАТО имеет обозначение M1955. Д-20 была разработана сразу после окончания Второй мировой войны.

По данным рейтинга Global Firepower, потери России в войне на Украине являются наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.

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