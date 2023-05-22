Украинские военные с беспилотника уничтожили российскую гаубицу Д-20
- 22.05.2023, 17:40
Удачную операцию провели бойцы ударной роты БПЛА «Ахиллес» 92-ой ОМБр.
Украинские военные обнаружили позицию, где россияне спрятали свою гаубицу Д-20. Используя беспилотник, ВСУ сбросили на гаубицу взрывчатку и уничтожили ее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского вице-премьера, министра по цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
- Этого секретного самолета-бомбера очень боятся россияне. И не зря. Название скажем после победы, - говорится в сообщении.
Отмечается, что бойцы ударной роты БПЛА «Ахиллес» 92-ой отдельной механизированной бригады мастерски уничтожают им гаубицу Д-20.
152-мм гаубица Д-20
Советская 152-мм прицепная пушка-гаубица. На мероприятии впервые стала известна в 1955 году, поэтому в странах блока НАТО имеет обозначение M1955. Д-20 была разработана сразу после окончания Второй мировой войны.
По данным рейтинга Global Firepower, потери России в войне на Украине являются наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.