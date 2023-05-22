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Стало известно, какой будет погода на неделе

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  • 22.05.2023, 17:44
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Стало известно, какой будет погода на неделе

Прогноз по Беларуси на 23-25 мая.

23 мая погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь днем преимущественно по востоку страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы, сообщает pogoda.by.

Переменная облачность. Без существенных осадков, лишь днем местами, преимущественно по востоку республики, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах по северу страны будет сгущаться слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +20..+25°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

24-25 мая страна будет находиться в области пониженного атмосферного давления, сформированного в теплой неустойчивой воздушной массе. Ожидается переменная облачность.

24 мая ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью местами ожидается слабый туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем +21..+27°С.

25 мая ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью местами по республике слабый туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +22..+28°С.

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