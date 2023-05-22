Первый регион РФ запустил «продуктовые карточки» 6 22.05.2023, 18:07

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Назад в СССР.

Нуждающимся жителям Ямало-Ненецкого автономного округа раздадут электронные «сертификаты» для оплаты покупок в супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом сообщает пресс-служба X5 Retail Group (владелец брендов указанных магазинов).

Претендующие на господдержку жители получат соцвыплаты на карту платежной системы «Мир». Потратить их можно будет только в магазинах X5. Компания взаимодействует с правительствами ещё нескольких российских регионов по внедрению системы электронных сертификатов, говорится в сообщении.

Из-за развязанной Россией войны в Украине граждане РФ пережили новую волну падения реальных доходов и всплеск инфляции. По данным Росстата, в 2022 году реальные располагаемые доходы населения России снизились на 1% после роста на 3,2% в 2021 году. Рост цен по итогам прошлого года достиг 17,83% в годовом выражении.

В результате покупательская способность россиян снизилась по 15 из 24 базовых продовольственных товаров. Так, до войны, в 2021 году, граждане РФ со средним доходом могли позволить себе купить 102,8 кг говядины в месяц, а в 2022 — только 97 кг. В пересчете на молоко российские граждане за год обеднели на 0,2 литра, а в пересчете на сахар-песок — на 151 кг. Объем соли, доступный россиянам, снизился на 307 кг; чая — на 1,6 кг; маргарина — на 45 кг.

В целом продажи продовольственных товаров в прошлом году уменьшились 1,5%, а в первом квартале 2023 года — еще на 3,4%. В реальном выражении, то есть с учетом накопленной инфляции, оборот российской розницы упал ниже уровней 2011 года, подсчитали аналитики MMI.

Накануне президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия сможет сама обеспечить себя необходимыми продуктами. «По зерну самообеспеченность составляет 185,4%, по мясу — 101,6%, по рыбе — 153%, по растительному маслу — 211%», — привел статистику Путин.

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