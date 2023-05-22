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«Комаровка» изменит внешний вид

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  • 22.05.2023, 18:09
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«Комаровка» изменит внешний вид

Добавят орнамент, украсят колонны, заменят фонари.

Декоративные панели с сюжетами народной культуры и орнаментом украсят изнутри здание крытого Комаровского рынка, сообщает «Минск-Новости».

Гендиректор «Комаровки» Николай Хмельницкий рассказал о переменах на оперативном совещании в Мингорисполкоме: «Антресольную часть крытого рынка украсит орнамент. Она будет готова к началу июня. Декорирование 16 колонн внутри рынка планируется завершить к концу июля».

Кроме того, небольшие изменения ждут и площадь перед входом в крытый рынок. На ней разместятся современные фонари. Что до торговых рядов, то на них обновят кровлю.

В состав предприятия «Минский Комаровский рынок» входят также Курасовщинский и Чижовский рынки. По словам Хмельницкого, сейчас на Чижовском заполнено около 85% мест, на Курасовщинском — свыше 70%, на «Комаровке» — 86%.

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