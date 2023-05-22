Кристина Тимановская завоевала в Польше золотую медаль 22.05.2023, 18:41

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Кристина Тимановская

Она стала первой на дистанции 200 метров.

Бегунья Кристина Тимановская завоевала в Польше золотую медаль. Белоруска победила на студенческом чемпионате в Познани. Она стала первой на дистанции 200 метров с результатом 23.33 секунды.

В 2021-м на Олимпиаде в Токио белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в соцсетях возмутилась тем, что ее поставили бежать другую дистанцию. Руководство команды, пытаясь замять скандал, хотело силой отправить спортсменку в Беларусь. Однако она обратилась за помощью к японской полиции и международному сообществу. В результате Тимановская оказалась в Польше. О ней сообщили все крупнейшие СМИ мира.

В прошлом году Тимановская получила польское гражданство и возможность выступать в официальных соревнованиях. В этом году она заняла второе место на чемпионате в Польше.

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