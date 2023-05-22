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Федерация футбола Беларуси лишила три клуба очков в сезоне-2023

  • 22.05.2023, 19:06
Федерация футбола Беларуси лишила три клуба очков в сезоне-2023

В рамках этого дела у «Шахтера» уже забрали золотые медали чемпионата-2022.

Белорусская федерация футбола (АБФФ) лишила три клуба очков в сезоне-2023. Такое решение было принято на заседании Комитета по клубному лицензированию АБФФ.

«Шахтер» потерял пять баллов (сейчас -16), «Энергетик-БГУ» — три балла (-16), «Белшина» — один балл (-6).

Наказание наложено в рамках дела о манипулировании спортивными результатами в футболе. В рамках этого дела у «Шахтера» уже забрали золотые медали чемпионата-2022 и дисквалифицировали десятки игроков. Также клуб лишили 30 очков в этом сезоне и 20 очков в следующем. «Энергетик-БГУ» остался без серебряных медалей за 2022 год.

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