В Минске контролер штрафовал друга, чтобы получать премию 1 22.05.2023, 19:18

Иллюстративное фото

Таким образом он сумел дополнительно заработать 1100 рублей.

В Минске контролер выписывал штрафы на имя своего друга, чтобы получать премию. Об этом сообщает прокуратура Фрунзенского района Минска. Установлено, что контролер на транспорте с 2020 года по 2021 год из-за отсутствия у некоторых безбилетников паспортов не выносил постановления о привлечении их к административной ответственности. Вместо этого они на месте оплачивали штрафы, после чего контролер их отпускал.

А чтобы выполнить норму по нарушителям, он писал административные взыскания на имя своего приятеля, чьи паспортные данные у него были. Приятель при этом ничего не знал. В результате за хорошие показатели по отлову «зайцев» на транспорте в указанный период контролер получил премию в общей сумме более 1100 рублей.

Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении этого контролера, его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Административные взыскания против его приятеля будут отменены.

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