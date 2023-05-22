закрыть
22 мая 2023, понедельник, 21:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Более 150 тысяч учителей в Румынии требовали увеличения зарплат

1
  • 22.05.2023, 19:31
Более 150 тысяч учителей в Румынии требовали увеличения зарплат

Фотофакт.

В румынских городах в понедельник состоялась одновременная забастовка более 150 тысяч учителей и других работников школ, которые требовали повышения заработной платы и конкретных сроков воплощения этого решения.

Об этом пишет BIRN.

Забастовка началась после того, как в воскресенье вечером после двух раундов переговоров профсоюзам учителей и премьер-министру Румынии Николае Чуке не удалось достичь компромисса по увеличению зарплат педагогов.

Румынское правительство заявило, что предложило профсоюзам финансовые стимулы для начинающих учителей и для преподавателей школ, расположенных в неблагополучных районах, а также повышение заработной платы для непедагогического персонала.

Профсоюзы, однако, сочли эти предложения недостаточными. Они требуют скорейшего принятия нового закона об оплате труда, который планируется начать обсуждать только в середине июля.

Понедельничная забастовка стала третьей за последние 30 лет масштабной акцией протеста педагогов в Румынии. Предыдущая забастовка с участием тысяч учителей состоялась в Бухаресте в 2018 году.

Сейчас начинающий учитель в Румынии зарабатывает около 2400 леев (около 500 евро) в месяц, что ниже средней заработной платы. Средняя заработная плата румынского педагога составляет чуть более 4000 леев (более 800 евро), что примерно на 6% ниже средней зарплаты в стране.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип
Камень, ножницы, забвенье
Камень, ножницы, забвенье Ирина Халип
Дефекты и аффекты
Дефекты и аффекты Виталий Портников