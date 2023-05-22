Ксендза из Новогрудка забирают в армию

Ксендза из Новогрудка забирают в армию1
- 22.05.2023, 19:37
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До окончания призывного возраста ему оставалось меньше месяца.
В армию призывают ксендза из Новогрудка.
Дмитрий Малец будет служить в транспортных войсках, пишет katolik.life. До окончания призывного возраста ему оставалось меньше месяца: 18 июня ему исполнится 27 лет.
Раньше ни католических, ни православных священников служить в армию не призывали. Но на днях митрополит Вениамин заявил, что православным священникам также придется служить в транспортных войсках. Вероятно, эти войска выбраны в связи с тем, что там не придется брать в руки оружие, что недопустимо для священников.
Дмитрий Малец родился в Лиде в 1996 году. Он выпускник Высшей духовной семинарии в Гродно, рукоположен на диакона в 2019 году, на пресвитера — в 2020-м. Несет служение не только в Новогрудке, но и для верующих из деревни Любча.