Ксендза из Новогрудка забирают в армию 1 22.05.2023, 19:37

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Дмитрий Малец

До окончания призывного возраста ему оставалось меньше месяца.

В армию призывают ксендза из Новогрудка.

Дмитрий Малец будет служить в транспортных войсках, пишет katolik.life. До окончания призывного возраста ему оставалось меньше месяца: 18 июня ему исполнится 27 лет.

Раньше ни католических, ни православных священников служить в армию не призывали. Но на днях митрополит Вениамин заявил, что православным священникам также придется служить в транспортных войсках. Вероятно, эти войска выбраны в связи с тем, что там не придется брать в руки оружие, что недопустимо для священников.

Дмитрий Малец родился в Лиде в 1996 году. Он выпускник Высшей духовной семинарии в Гродно, рукоположен на диакона в 2019 году, на пресвитера — в 2020-м. Несет служение не только в Новогрудке, но и для верующих из деревни Любча.

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