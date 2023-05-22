Ирландия первой в мире введет медицинскую маркировку алкоголя 5 22.05.2023, 19:48

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На этикетках будут предупреждения о вреде алкоголя для здоровья.

Министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли в понедельник утвердил постановления, которые предусматривают обязательное размещение на этикетках алкогольных напитков предупреждений об их вреде для здоровья, в частности риске возникновения рака.

Об этом пишет «Европейская правда».

Новые правила вводят комплексную медицинскую маркировку алкогольной продукции, продаваемой в Ирландии. Среди прочего, там будут содержаться данные о калорийности и количестве алкоголя.

Ирландских потребителей также будут предупреждать об опасности употребления алкоголя во время беременности, а также о рисках заболеваний печени и смертельных видов рака.

Положения постановлений, предусматривающих маркировку алкоголя, вступят в силу после трехлетнего переходного периода, то есть с 22 мая 2026 года.

«Мы стали первой страной в мире, которая сделала этот шаг и ввела комплексную медицинскую маркировку алкогольной продукции. Я надеюсь, что другие страны последуют нашему примеру», – прокомментировал глава ирландского Минздрава.

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