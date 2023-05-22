Александр Хацкевич: Украинцы никогда не простят Лукашенко 22.05.2023, 20:05

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Александр Хацкевич

Настоящие белорусы сегодня воюют за Украину и свободное будущее своей родины.

Легендарный белорусский футболист киевского «Динамо» Александр Хацкевич выразил уверенность в том, что украинский народ никогда не простит Александру Лукашенко содействие в нападении России на Украину. Полуфиналист Лиги чемпионов обвинил диктатора во лжи и поддержке террористического режима Владимира Путина.

Об этом Хацкевич рассказал в интервью YouTube-каналу «ЧестнОК». Он назвал Беларусь регионом Российской Федерации, чему активно способствовал Лукашенко. Экс-динамовец добавил, что настоящие белорусы сегодня воюют за Украину и свободное будущее своей родины.

«У меня в голове не укладывается, что ты предоставляешь свою территорию другой стране для того, чтобы она напала на твоего соседа. Ты предоставляешь полигоны для учений, аэродромы, чтобы самолеты оттуда взлетали... А потом ты говоришь, что мы этого не делали. Ну кому ты рассказываешь... Мы понимаем, что из России доставляли оружие. И это продолжается до сих пор. Украинцы никогда не простят Лукашенко. Беларусь в моем понимании сегодня неофициальная часть России. А настоящие белорусы сегодня отдают жизни за Украину», – сказал Хацкевич.

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