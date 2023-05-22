В Минске появился новый «ночник» 1 22.05.2023, 20:28

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Теперь на Тимирязева.

«Евроопт» на улице Тимирязева стал работать круглосуточно, сообщили в ТРЦ Palazzo.

Euroopt PRIME в Palazzo стал круглосуточным в ночь с 19 на 20 мая. «Суперновость для любителей ночных вечеринок, ценителей позднего комфортного шопинга или тех, кто после сеанса кино в mooon решил перекусить», — написали в аккаунте ТРЦ.

Магазин с июня 2021 года работал без выходных с 9.00 до 23.00, теперь он будет открыт круглосуточно все семь дней в неделю.

По данным прошлого года, «ночников» в Минске было около 20, не считая заправок.

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