Стало известно, почему мужчина залез на вышку под Барановичами 4 22.05.2023, 21:42

3,498

Всему виной – драма в личной жизни.

Вчера, 21 мая, спасателям пришлось снимать мужчину с вышки недалеко от Барановичей. Газета «Наш край» узнала подробности — оказалось, все из-за жены.

Сообщение о том, что на вышку забрался мужчина, изначально поступило в Барановичский РОВД. Прохожие увидели, как кто-то взбирается наверх, и позвонили в милицию, откуда информацию передали спасателям и медикам.

Когда все службы прибыли, мужчина начал угрожать, что спрыгнет вниз, если скорая помощь и милиция не уедут. Остаться разрешил только сотрудникам МЧС. Спасатели сняли его с вышки, мужчина не пострадал, его передали для осмотра медикам.

Как выяснилось, накануне три дня дома не появлялась супруга мужчины. Когда все же вернулась, то сообщила, что не любит его больше и хочет бросить. Расстроенный муж напился и решил, что без жены не хочет жить.

Напомним, 43-летний мужчина в момент спасения был на высоте около 20 метров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».