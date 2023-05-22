Украинские бойцы уничтожили три российских БМП и отбили атаку противника
- 22.05.2023, 21:53
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Видеофакт.
Бойцы 10-й Отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ отразили атаку противника. Кроме того, бойцы уничтожили три вражеских БМП, еще одну повредили. В живой силе враг понес большие потери.
Видео успешной атаки опубликовал командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
«Великолепная работа 10-й ОГШБр. Враг пытался атаковать позицию Сил обороны с помощью 4 БМП и большого количества пехоты с поддержкой артиллерии. Наши воины сломали россиянам зубы», - написал Сырский.