В НАТО хотят привлечь режим Лукашенко к ответственности за войну в Украине 4 22.05.2023, 22:01

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Парламентская Ассамблея НАТО приняла декларацию.

На Парламентской Ассамблее НАТО была принята итоговая декларация, в которой говорится, что парламентарии полны решимости привлечь к ответственности власти России и Беларуси.

Наша страна упоминается в двух из 25 пунктов документа. Парламентарии заявили, что «преисполнены решимости привлечь к ответственности российский режим, его сообщников среди белорусского режима и всех других виновных, в том числе за военные преступления, преступления против человечности и возможные акты геноцида, совершенные в Украине».

Также депутаты «обеспокоены растущей поддержкой белорусским режимом российской агрессивной войны, в частности использованием территории Беларуси в учебных и тыловых целях».

В документе «приветствуется историческое решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина», который «предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию в ущерб интересам украинских детей».

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