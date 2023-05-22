«Ювентус» лишили десяти очков в чемпионате Италии 2 22.05.2023, 22:40

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Туринский клуб опустился со второй на седьмую строчку в турнирной таблице.

Cуд Федерации футбола Италии (FIGC) снял 10 очков с «Ювентуса» в текущем чемпионате по делу о ложной финансовой отчетности, сообщается на сайте организации.

До санкций «Ювентус» шел вторым в турнирной таблице Серии А c 69 очками, но теперь опустился на седьмую строчку.

В ноябре 2022 года стало известно, что несколько человек из руководства клуба подозреваются в создании ложной финансовой отчетности на сумму €50 млн за последние три сезона. В последних трех сезонах «Ювентус» дважды выиграл чемпионат Италии.

В январе суд FIGC снял с «Ювентуса» 15 очков, но Коллегия по гарантиям в спорте Олимпийского комитета Италии (CONI) в апреле отправила дело на новое рассмотрение, а очки клубу временно вернули.

«Ювентус» заявил в Twitter, что изучит возможность подачи новой апелляции в CONI.

«Решение пятой судебной инстанции по этому делу, начавшемуся более года назад, вызывает большую горечь в клубе и у миллионов его болельщиков, которые в отсутствие четких правил несут чрезмерное наказание», — заявили в клубе.

У «Ювентуса» осталось три матча до конца сезона, чтобы попасть в зону еврокубков.

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