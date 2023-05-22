Хозяин «коврового» Ford: На тюнинг потратил около 100 рублей 22.05.2023, 23:17

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Владельцем авто оказался житель Марьиной Горки.

В Минске недавно заметили легковой Ford Escort, отделанный ковром. Его хозяина нашел Onliner.

Ковер в качестве отделки был использован не только при оформлении экстерьера, но и внутри салона: как минимум торпедо покрыто именно этим материалом.

Владельцем дизельного и по совместительству «коврового» Ford Escort оказался Дмитрий из Марьиной Горки. Он блогер, ранее снимал и другие видео про машины: он их поджигал, взрывал петардой, переворачивал и сбрасывал с крана. А Ford решил прокачать:

— Он получил прозвище Ковер-самолет. Два б/у ковра с одинаковым рисунком для него мы купили по объявлениям, уложились в 100 рублей. Поначалу думали закрепить на саморезы, но потом передумали и решили использовать клей. Пошел клей-пена. С подготовкой поверхности не заморачивались — ковер лег прямо на ЛКП. Из минусов такого решения — разве что бахрома от торчащих ниток, которые развеваются на ветру, и то, что рисунок на передней панели отражается в лобовом стекле. С инспекторами еще не встречались, но самый популярный вопрос насчет этой машины: как реагирует ГАИ на такую окраску?

В Минске Дмитрий оказался не случайно: снимал короткие видео для соцсетей, в том числе ролики с реакцией случайных прохожих.

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