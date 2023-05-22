Госдеп об ударах по территории РФ: Украина сама решает, как ей вести боевые действия 1 22.05.2023, 23:34

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В этой войне Россия является агрессором.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, Украина имеет право решать, как ей вести боевые для защиты от российского агрессора, комментируя возможность нанесения ударов западным оружием по территории РФ.

Во время брифинга Миллер сообщил, что США не позволяют и не поощряют атаки за пределами территории Украины.

«Я считаю важным напомнить миру, что Россия начала эту войну, Россия продолжает атаковать мирных жителей. Украине имеет право решать, как она хочет проводить свои военные операции. В этой войне Россия является агрессором», — сказал он.

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