В Беларуси осадки летом сократятся на 30-40% 23.05.2023, 0:59

А зимой вырастут на 35-46% к концу века.

Директор Института природопользования Национальной академии наук Беларуси Сергей Лысенко предупредил: в Беларуси осадки летом сократятся на 30-40%, а зимой вырастут на 35-46% к концу века. Причем, передает БелТА, зимой осадки все чаще будут в виде дождя и мокрого снега.

В частности Лысенко рассказал прессе, что новые климатические проекции предупреждают: осадков летом будет всем меньше, зимой же – больше.

- Раньше считалось, что на конец текущего столетия он [процент роста зимних осадков] составит до 10%. Сейчас же мы получили 35-46%, - Лысенко назвал это удивлением для ученых.

Специалист отметил, что зимой осадки все чаще будут в виде дождя и мокрого снега, а также назвал ожидаемые показатели по некоторым регионам в холодное время года: в Витебской области осадков станет на 46% больше, на Гомельщине ждут плюс 35%, а в Брестской - 43%.

И хоть в Беларуси осадки летом сократятся на 30-40%, количество годовых осадков увеличится.

- Больше всего это коснется Витебской области, там оно вырастет на 12%. Однако за счет того, что в теплый период года сильно возрастет испарение, годовой баланс даже несколько уменьшится - продуктивной влаги станет меньше. За счет увеличения испарения на 30-40% у нас будет существенный недобор влаги к концу текущего столетия, - отметил Лысенко, добавив: с подобной ситуацией уже столкнулись на юге республики.

Вместе с тем специалист предложил ориентироваться на рекомендации ученых и заниматься сдерживанием концентрации парниковых газов в атмосфере.

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