В Беларуси осадки летом сократятся на 30-40%
- 23.05.2023, 0:59
А зимой вырастут на 35-46% к концу века.
Директор Института природопользования Национальной академии наук Беларуси Сергей Лысенко предупредил: в Беларуси осадки летом сократятся на 30-40%, а зимой вырастут на 35-46% к концу века. Причем, передает БелТА, зимой осадки все чаще будут в виде дождя и мокрого снега.
В частности Лысенко рассказал прессе, что новые климатические проекции предупреждают: осадков летом будет всем меньше, зимой же – больше.
- Раньше считалось, что на конец текущего столетия он [процент роста зимних осадков] составит до 10%. Сейчас же мы получили 35-46%, - Лысенко назвал это удивлением для ученых.
Специалист отметил, что зимой осадки все чаще будут в виде дождя и мокрого снега, а также назвал ожидаемые показатели по некоторым регионам в холодное время года: в Витебской области осадков станет на 46% больше, на Гомельщине ждут плюс 35%, а в Брестской - 43%.
И хоть в Беларуси осадки летом сократятся на 30-40%, количество годовых осадков увеличится.
- Больше всего это коснется Витебской области, там оно вырастет на 12%. Однако за счет того, что в теплый период года сильно возрастет испарение, годовой баланс даже несколько уменьшится - продуктивной влаги станет меньше. За счет увеличения испарения на 30-40% у нас будет существенный недобор влаги к концу текущего столетия, - отметил Лысенко, добавив: с подобной ситуацией уже столкнулись на юге республики.
Вместе с тем специалист предложил ориентироваться на рекомендации ученых и заниматься сдерживанием концентрации парниковых газов в атмосфере.