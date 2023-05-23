Президентские выборы в США: появился еще один кандидат 23.05.2023, 1:13

Тим Скотт

Всего от главных партий в США насчитывается уже девять соперников.

Республиканец Тим Скотт решил баллотироваться на пост президента США в 2024 году, передает ВВС.

57-летний Скотт, представляющий Южную Каролину в палате представителей с 2013 года, пообещал возродить "культуру величия" Америки.

Имея на руках около 22 млн долларов наличными, он вступает в борьбу с бóльшим количеством средств на избирательную кампанию, чем любой из его соперников.

В понедельник на мероприятии по случаю начала кампании в своем родном городе Норт Чарльстон чернокожий Скотт рассказал о своей личной истории — внук работника хлопковых полей на Юге, который дошел до Сената США — как о воплощении американской мечты.

Ранее Скотт часто рассказывал о своем опыте чернокожего человека в Америке, начиная с того, как его семь раз за год останавливала полиция и заканчивая тем, как его останавливали в здании Капитолия США.

Но в своей предвыборной речи он отверг идею о том, что нация определяется расовым разделением.

«Я являюсь живым доказательством того, что Америка — это страна возможностей, а не страна угнетения. Правда моей жизни опровергает их ложь», - сказал он, выступая против левых политических сил.

Скотт — один из трех чернокожих сенаторов США в верхней палате Конгресса, состоящей из 100 членов. У демократов таких двое.

Этот мягкий законодатель, трезвенник и холостяк, уже получил поддержку двух своих коллег по Сенату, включая Джона Туна, второго по рангу республиканца в палате.

В конце этой недели Скотт отправится в Айову и Нью-Гэмпшир, первые два штата, где пройдут республиканские первичные выборы.

Уже подав документы на участие в президентских выборах в Федеральную избирательную комиссию, он также выделил 6 миллионов долларов на эфирное время в обоих штатах. На сегодняшний день это самая крупная закупка рекламы в предвыборной гонке 2024 года.

Бывший страховой агент Скотт присоединяется к списку кандидатов, в который также входят: действующий президент США Mb<Джо Байден, бывший президент США Дональд Трамп, юрист-эколог Роберт Кеннеди-младший, писательница Марианна Уильямсон, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, бывший представитель США при ООН Никки Хейли и радиоведущий Ларри Элдер. Ожидается, что в выборах примут участие также губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший вице-президент Майк Пенс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».