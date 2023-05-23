Аллергия на цветущие растения выявлена у 10% белорусов 23.05.2023, 2:57

Врач рассказал о том, кто чаще страдает от поллиноза.

Заболевание поллинозом обостряется весной, когда все вокруг начинает цвести. О поллинозе рассказал профессор кафедры клинической лабораторной диагностики и иммунологии Гродненского медуниверситета Сергей Ляликов в программе «Просто о здоровье» на «Беларусь 4».

Поллиноз — сезонное аллергическое заболевание, которое вызывает чихание, насморк, слизистые выделения из носа, слезотечение и зуд глаз. В клинических случаях может сопровождаться приступами бронхиальной астмы. Пациент чувствует себя очень плохо, этим симптомам может сопутствовать слабость, потливость, упадок сил, появление температуры.

- В Беларуси от поллиноза страдают не менее 10% граждан. Это видно хотя бы по потреблению сосудосуживающих средств, которые используются при лечении ринитов. Каждый месяц продается примерно миллион флаконов оксиметазолина, ксилометазолина. С помощью сосудосуживающих средств люди пытаются снять симптомы, - рассказал Сергей Ляликов.

В других странах эта цифра может быть и выше — до 20%. Аллергия на пыльцу наиболее характерна для детей и молодежи, а также чаще встречается у мужчин, нежели у женщин.

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