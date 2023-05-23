Украинские зенитчики показали уничтожение «юбилейной цели» – ракеты Х-101 23.05.2023, 3:29

Видео.

Сбитая в районе Днепра ночью 22 мая российская крылатая ракета воздушного базирования Х-101 стала «юбилейной» для одного из подразделений Днепровской зенитной ракетной бригады. Соответствующее видео обнародовало 22 мая в Facebook Воздушное командование «Восток».

«Сотой юбилейной целью для подразделения Дмитрия Ш. стала крылатая ракета Х-101. На видео зафиксирован момент ее сбивания. Всего минувшей ночью защитники неба Днепровской зенитной ракетной бригады уничтожили четыре таких смертоносных «подарка» и полтора десятка дронов-камикадзе», – сказано в сообщении.

Утром 22 мая глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что ночью в регионе были сбиты четыре крылатых ракеты и 15 дронов-камикадзе оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 22 мая похвалил украинских зенитчиков, которые с вечера 21 мая по утро 22 мая сбили 25 из 25 дронов-камикадзе Shahed и несколько крылатых ракет оккупантов.

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