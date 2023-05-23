Шольц публично поддержал переизбрание Байдена 23.05.2023, 4:44

Олаф Шольц

Выборы пройдут в США в 2024 году.

Канцлер Германии Олаф Шольц публично поддержал кандидатуру действующего американского президента Джо Байдена на выборах, которые пройдут в США в 2024 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

Во время выступления перед учениками начальной школы недалеко от Берлина в понедельник, 22 мая, Шольц заявил, что победа Трампа не обернется ничем хорошим ни для США, ни для Германии.

«Я думаю, что нынешний президент лучше, поэтому я хочу, чтобы его переизбрали», — сказал канцлер, отвечая на вопрос ученика.

Шольц отметил многолетний опыт Байдена на госслужбе и добавил, что тот точно знает, «как не допустить мировой войны». Также, по мнению канцлера, Трамп «выступает за большой раскол в стране».

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