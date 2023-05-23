закрыть
23 мая 2023, вторник, 4:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Шольц публично поддержал переизбрание Байдена

  • 23.05.2023, 4:44
Шольц публично поддержал переизбрание Байдена
Олаф Шольц

Выборы пройдут в США в 2024 году.

Канцлер Германии Олаф Шольц публично поддержал кандидатуру действующего американского президента Джо Байдена на выборах, которые пройдут в США в 2024 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

Во время выступления перед учениками начальной школы недалеко от Берлина в понедельник, 22 мая, Шольц заявил, что победа Трампа не обернется ничем хорошим ни для США, ни для Германии.

«Я думаю, что нынешний президент лучше, поэтому я хочу, чтобы его переизбрали», — сказал канцлер, отвечая на вопрос ученика.

Шольц отметил многолетний опыт Байдена на госслужбе и добавил, что тот точно знает, «как не допустить мировой войны». Также, по мнению канцлера, Трамп «выступает за большой раскол в стране».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип
Камень, ножницы, забвенье
Камень, ножницы, забвенье Ирина Халип
Дефекты и аффекты
Дефекты и аффекты Виталий Портников