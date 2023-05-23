В Дятловском районе дачница объявила войну сельисполкому 2 23.05.2023, 7:50

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Дорогу к ее хутору запахали под сельхозкультуры.

В деревне Стетковщина Дятловского района Гродненской области дачница Лариса Касило объявила настоящую войну местному сельскому исполкому и руководителю колхоза из-за полевой дороги к ее хутору, которую запахали под сельхозкультуры, рассказали на госТВ.

Эта история началась еще в 2011 году. Родительский дом опустел, минчанка здесь бывает наездами, а дорогу к родному хутору, которая шла через поле, запахали под сельхозкультуры. Тогда подъездной путь отстояла, но пять лет назад дом вновь оказался отрезан от мира.

— Здесь должна быть дорога, подъездной путь к хутору. Потому что газ заказываю, иногда же и скорую вызывать можно. Ну как это, чтобы не было? Доехать как, — рассказала Лариса Касило.

У руководителя сельского исполнительного комитета своя правда: хутор пустует, а путь через поле нужен лишь пару раз в год, и то для одного человека, когда дачница приезжает сюда из Минска. Рационально ли содержать круглый год такую практически никому не нужную дорогу? Но женщина уверена: и один в поле — воин. Ведь с правилами не поспоришь: на плане полевая артерия есть, должна быть и в жизни. За дело взялась частная сельхозорганизация, которая арендует угодья.

— Сделали дорогу, чтобы можно было на любом виде транспорта туда спокойно проехать. Зная об этой ситуации, в этом году мы сеяли на этом поле без пахоты, по минимальной обработке стерневой сеялкой, после посева опять же сделали эту полевую дорогу к этому хутору, чтобы не было к нам в последующем вопросов, что мы препятствуем проезду на данный хутор, — объяснил директор сельхозпредприятия Петр Роуба.

— Практически каждый год мы большегрузной техникой накатываем ей дорогу по этому полю. Да, не асфальтная дорога, но проехать по этой дороге легковой машиной можно, — уверен председатель Вензовецкого сельского исполнительного комитета Олег Шимко.

Директор сельхозпредприятия рассказал, что после прохода сельхозтехники лично накатывал эту дорогу на своем автомобиле, чтобы земля утрамбовалась. И вроде все пошли навстречу, но женщину результат все равно не устроил.

— Здесь вечная дорога, вечная! Я же по ней в школу ходила. Вы что, шутите? Автолавка прямо за кустами. Послушайте, как мне сейчас сходить? Я шла сегодня к соседу… Где Иван? Тоже свидетель. Воды было вот так, и дороги никакой нет, пройти невозможно! Зачем поле пахать? Хоть бы полосочку оставили. Бессовестные, — пожаловалась Лариса Касило.

Факт исторического существования здесь тропы дачница нашла в Новогрудском архиве. Сегодня на плане района дороги нет. Но местные руководители готовы идти навстречу, в рамках разумного.

— До речечки я вам погрузчиком пройдусь и сделаю вам дорогу, — пообещал Петр Роуба.

— А я вас дальше и не прошу. До речечки и за речечку. А переправу, мостик будет делать сельсовет, — сказала Лариса Касило.

— Я не готов ответить, разберемся, чьи это земли, — ответил Олег Шимко.

На сооружение пусть и маленького, но моста нужен дорогостоящий проект, делать его для одной дачницы нет смысла, да и в ближайшей деревне осталось всего семь жителей. Однако в споре рождается истина. В итоге Лариса Касило согласилась, что через ручей достаточно положить доску. Сделать это может даже она сама. А саму тропу ей пообещали вернуть.

— А тропинку я вам разрешаю по моим посевам протоптать. Проедет погрузчик, сделает вам тропиночку. И по следу погрузчика будете ходить, по этой тропинке. До автолавки, — заверил Петр Роуба.

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