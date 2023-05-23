Первая утрата РФ Александр Невзоров

23.05.2023, 7:59

10,392

Александр Невзоров

Это простое «алаверды».

Вне зависимости от того, являются ли события этого утра простой дерзостью, разведкой боем или частью глобального плана, – происходящее абсолютно естественно и закономерно.

Если Россия силой, террором и подлостью «создала» в Украине свои «ДНР» и «ЛНР», то и Украина имеет полное право превратить парочку российских регионов в свои марионеточные республики.

А почему нет?

Это простое «алаверды».

«Белгородская народная республика» вполне может стать первой в списке «территориальных утрат» России. Как цель она очень удобна, особенно сейчас, когда ею руководит невменяемый персонаж, который всерьез возводит «засечные валы по образцу XII века».

Все закономерно. «Око за око, протез за протез».

Александр Невзоров, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».