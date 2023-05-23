Названы вероятные сроки передачи Украине истребителей F-16 23.05.2023, 8:28

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фото: charter97.org

В США заявили, что нужно «проработать несколько деталей».

Украина может получить истребители F-16 в лучшем случае через «несколько месяцев», заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кэндалл.

Об этом он сказал журналистам на конференции Defense Writers Group, пишет CNN.

По словам Кэндалла, пройдет как минимум несколько месяцев, прежде чем Украина получит возможность эксплуатировать F-16. Он отметил, что необходимо проработать ряд деталей, прежде чем украинские ВВС смогут летать на западных самолетах в большом количестве.

Он добавил, что это все равно относительно быстрый срок, поскольку на обучение нового американского пилота на этом самолете обычно уходит более двух лет. Даже курс переподготовки для пилота F-16, который на некоторое время оставил полеты на этом самолете, может занять до пяти месяцев.

«Украина останется независимым государством. Ей понадобится полный набор военных возможностей для удовлетворения своих потребностей, и поэтому пришло время начать думать о том, как эти вооруженные силы могут выглядеть в долгосрочной перспективе и что в них будет входить», — резюмировал Кэндалл.

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