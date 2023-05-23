Ученые обнаружили необъяснимую странность в работе мозга 23.05.2023, 8:31

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Нейробиологи выяснили, что мозгу «нравится» получать приятные звуки через левое ухо.

Нейробиологи из Швейцарского федерального технологического института Лозанны (EPFL) обнаружили, что позитивно окрашенные человеческие звуки, например, смех, вызывают более сильную активность мозга, когда они слышны с левой стороны. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Neuroscience.

Ученые проанализировали снимки мозга 13 взрослых. Когда участники исследования слушали радостные человеческие голоса с трех разных направлений — слева, в центре или справа — активировались обе стороны их слуховой коры. Однако записи, направленные в левое ухо, вызвали гораздо более сильную реакцию мозга. Эти результаты наблюдались только для приятных звуков. Нейтральные или отрицательные, например, бессмысленные гласные или испуганные крики, не имели такой связи с левой стороной.

Ученые отметили, что повышенная чувствительность к определенным звукам, исходящим с определенных направлений, имеет эволюционный смысл. Выживание человека в прошлые тысячелетия, без сомнения, зависело бы от чрезмерной подозрительности к звукам, подкрадывающимся сзади. Но чувствительность к звукам слева не так легко объяснить.

Известно, что некоторые функции мозга больше связаны с левым полушарием, чем с правым, и наоборот, но в данном конкретном случае это не объясняет результаты. Тем не менее, предыдущие исследования показали, что если звук направлен в левое ухо, человеку может быть легче определить эмоциональный тон в чьем-то голосе. Дальнейшие исследования помогут понять причины такой особенности мозга.

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