«Пять футболок себе выбрал. Так десять евро же за все!» 23.05.2023, 8:50

2,142

Как работают секонд-хенды в Вильнюсе.

В то время, как в Беларуси власти продолжают бороться с секонд-хендами и магазинами низких цен, которые загадочным образом мешают развиваться отечественному легпрому, в Литве они переживают самый настоящий бум. По данным Департамента статистики страны, за прошлый год оборот розничной торговли б/у вещами практически удвоился.

За подержанной и винтажной одеждой и обувью охотно идут не только студенты и люди с низким достатком, но также многочисленные беженцы и довольно обеспеченные литовцы. Одних привлекает возможность сэкономить, другие придерживаются модели осознанного потребления и не покупают новые вещи ради выхода на один раз.

В дни привоза и максимальных скидок здесь, конечно, не то, чтобы не протолкнуться, как в Минске, но весьма и весьма оживленно.

«Салідарнасць» заглянула в несколько вильнюсских секондов и посмотрела, что тут с ценами, ассортиментом и качеством.

***

Бренд Humana — одна из крупнейших сетей секонд-хенд. Ее торговые точки есть в Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе, Утене и Паневежисе, а также в небольших населенных пунктах.

Принцип работы их прост и понятен: каждые несколько недель (в крупных городах — раз в пять недель, в малых — раз в две недели) происходит новый завоз: цены на одежду и обувь могут доходить до 10-15 евро (31-47 рублей), зато есть шанс выбрать что-то эксклюзивное.

Зато потом идет постепенное понижение — накануне очередного завоза остатки распродают по 50 центов (1,6 рубля)!

Кроме того, здесь бывают еще «счастливые часы», когда на товары предоставляются дополнительные скидки.

Мы заглянули в несколько магазинов на «двухевровые» дни — почти все отделы отмечены соответствующими табличками. Футболки, шорты, рубашки, кофты, свитера, детская одежда — здесь каждый предмет обойдется в €2 (6,4 рубля), на более качественную одежду действует скидка 50%. Теплой верхней одежды, правда, на вешалках уже нет, ассортимент почти весь с прицелом на лето.

В небольшом магазине возле автовокзала — толчея: с десяток человек стоит в очереди в примерочные, вокруг каждой круговой вешалки — по три-четыре посетителя дотошно высматривают что-нибудь этакое. А еще здесь, на минутку, нет привычного «секондовского» запаха — то есть, вещи б/у обрабатывают, но какими-то менее едкими средствами.

— Лето же идет, надо поярче, — негромко говорит по-русски пожилая женщина приятельнице. — Возьми вон светлых блузочек, прелесть такая, и состав хороший.

Неподалеку мужчина размера плюс-сайз по-литовски просит у продавца консультацию — ищет рубашку, в составе которой есть лён. Девушка находит такие, но предупреждает, что по цене выйдет дороже — €5 (16 рублей) с учетом скидки.

Одна фигуристая дама, набрав большую корзину вещей, уж очень увлеклась примеркой, пока в стенку ей не постучал растерянный муж:

— Я, пока тебя ждал, пять футболок себе выбрал…

— А тебе столько надо?

— Так десять евро же за все!

Несколько мальчишек-подростков радостно галдят, обнаружив на вешалке майку StarWars за €4 (около 13 рублей) — тот, кому она подошла по размеру, становится счастливым обладателем, а остальные шумно перемещаются в отдел с обувью, но кроссовки по €11-15 (35-48 рублей), в основном девчачьи, их очевидно не вдохновляют.

«Не, надо в Batu Kalnas (сеть обувных аутлетов с уцененной обувью разного качества — С.) идти», — решают юные модники.

Зато, видимо, находит то, что искала, молодая мама с коляской, — перебрав копеечные погремушки, покупает пару штук.

В другом магазине этой сети, обозначенном как «бутик секонда», два этажа и выбор еще богаче, хотя и цены выше. Некоторые вещи или головные уборы очевидно новые — не б/у, а сток: стильные детские кепки по €8,5 (27 рублей), псевдосоломенные женские летние шляпы — €11.

— Мне бы для девочки на 7 лет что-то на улицу — легинсы, кофточки, — обращается к консультанту пожилая женщина.

Та несколько теряется:

— Семь лет — это вот здесь будет, а рост какой, а объем? Может ведь не подойти без примерки.

Покупательница звонит и коротко переспрашивает по-польски, какой рост нужен, и вместе с продавцом подбирает сразу три комплекта по €10 каждый.

Очень нужная для непредсказуемой вильнюсской погоды вещь — болоньевая жилетка или легкий тренч, таких здесь всего несколько штук по €7-10, вполне приличных брендов — George, Bershka. Еще один must have — непромокаемые куртки: детские от €7 (22 рубля), взрослые от €10-15 (32-47 рублей).

Веселенькие галстуки по €2,5 (8 рублей) почему-то соседствуют с футболками и поло, а не с рубашками, а за ними притаился стеллаж с настольными лампами и светильниками а-ля Pixar — да, их тоже можно купить не новыми, но рабочими.

Много посуды: тарелки от €1,5 (4,7 рубля), чайные пары от €3, стопки и стеклянные стаканы — от €2-3, батарея разнокалиберных кружек по €1,5, термосы, разделочные доски, подносы, блюда для тортов…

Среди обуви больше всего спортивных моделей: кеды и кроссовки по €10-17, мужские туфли в стиле casual — €15-20, школьная обувь, мокасины, городские кроссовки — дороже €25 мы ничего не увидели. Зато рядом, в одном из неприметных уголков наткнулись на клюшки для гольфа по €10-12 (32-38 рублей) за штуку.

А еще только в этом магазине мы увидели «витрину осознанного потребления» — абсолютно новые, невскрытые флаконы и тюбики с кремами, духами, шампунями и т.д. по €2,5 за единицу — возможно, это спонтанные покупки или неудачные подарки, которым не нашлось применения.

***

В соседнем квартале находим секонд Devėti tekstilės gaminiai — магазин небольшой, аккуратный и довольно плотно заполненный одеждой на разный вкус и кошелек. Продавец советует постоянной покупательнице прийти в начале месяца — «бывает почти новая обувь до пятнадцати евро», ее коллега помогает элегантной даме разобраться в многообразии летних блузок — цена от €8, состав от лютой синтетики до стопроцентного хлопка.

В итоге на 50 евро пара подобрала во взрослом и детском отделах несколько комплектов и, довольная шопингом, ушла с пакетами покупок.

Обуви на момент нашего визита здесь практически нет: на полке скучают только две пары ярких туфель на платформах-«копытах» — и сразу не поймешь, продаются или это элемент декора. Судя по ценнику €15, все-таки продаются — но никого не интересуют, в отличие от футболок всех цветов радуги, джинсов, спортивной одежды.

Спустя пару дней цена опускается до €1 за вещь — и вешалок в зале остается едва ли половина, а среди покупателей все больше пенсионеров и русскоязычных семей.

Несколько иная картина в магазинах Humana Vintage — сюда приходят не только и не столько за одеждой и аксессуарами, сколько за стилем и духом времени.

В одном таком магазинчике в старом городе видим стайку молодых девушек, шумно и весело примеряющих платья и костюмы «в леопардах» — возможно, для тематической вечеринки.

В другом — неизгладимое впечатление оставляет седой мужчина, который так и сяк вертит цветастые рубашки с растительными узорами, а потом довольно подмигивает своему отражению: «Хиппи, м-м?». Присматриваемся к ценнику: цена вопроса €6 (19 рублей), зато у человека в глазах — чистое, незамутненное счастье.

***

Еще одна большая сеть секонд-хенда и комиссионной одежды — Drabužiai 50c. В Вильнюсе этих магазинов не меньше десятка. Вещей по 50 центов мы, правда, не обнаружили.

Зато здесь, помимо одежды и обуви, есть в продаже сумки, ремни, постельное белье и полотенца, игрушки, посуда. А еще у владельцев есть обычай отмечать «дни рождения» каждого магазина скидками или розыгрышами необычных вещиц.

Цены здесь не столь демократичные, чем в Humana, а вот ассортимент, по ощущениям, более разнообразный — на вешалках можно обнаружить как ноунейм непонятного происхождения, так и вполне себе приличный массмаркет или более дорогие бренды — Zara, S.Oliver, Tommy Hilfiger или Jack Wolfskin по €8-10 (25-32 рубля) за предмет (в Humana, отметим, вешалка с брендами подороже тоже имеется).

Или большие махровые полотенца за €5-6 (16-19 рублей) — в Ikea или сетевом массмаркете такие заметно дороже. Юбки — от €4, женские джинсы — от €8-10, летние легкие брюки можно найти и вдвое дешевле, мужские рубашки — по €6-10, джинсы и брюки — от €10-15.

Тканевые детские и молодежные рюкзаки — от €10, женские и мужские сумки — от €8 до €25-20, если речь идет о натуральной коже или оригинальной модели.

По залу прогуливается молодая русскоязычная пара, разглядывая то универсальные худи, то забавные предметы посуды.

— Знаешь, мне здесь больше нравится, чем в раскрученных других, — говорит парень своей спутнице. — Там как-то больше для хипстеров, а здесь для обычных людей, и цены демократичные.

Худи за €6 они в итоге все-таки берут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».